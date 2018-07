Na 43ª posição, Teliana Pereira comemora nova subida no ranking

Teliana Pereira encerrou no fim de semana sua melhor temporada no circuito profissional. E, para coroar a boa performance ao longo de 2015, a tenista brasileira celebrou nesta segunda-feira sua melhor colocação no ranking da WTA. Subindo três posições, ela apareceu na 43ª colocação, finalizando o ano no Top 50.

"Estou muito feliz por terminar o ano entre as 50 melhores do mundo", celebrou Teliana, que já revelou sua próxima meta no ranking. "Quero ir bem no começo do ano que vem para me aproximar do top 30", avisou a brasileira, que deu gigantesco salto na lista da WTA neste ano.

A brasileira começou a temporada na modesta 106ª colocação e viu sua situação piorar no início do ano, quando caiu para o 162º lugar. Teliana, então, iniciou sua forte reação na Colômbia, ao se sagrar campeã do ITF de Medellín, no início de abril. Depois, brilhou novamente ao faturar seu primeiro troféu de nível WTA, em Bogotá. O segundo viria semanas depois, em Florianópolis, diante da torcida.

A boa performance só não se repetiu nos torneios de Grand Slam. Teliana venceu apenas uma partida na chave principal das quatro competições. "Sei que preciso continuar mantendo os pés no chão. Tenho muita coisa para melhorar, muito treino para fazer, mas quero muito ir bem nos Grand Slams e nas Olimpíadas no ano que vem, na simples e nas duplas mistas", projetou.

Antes de pensar na próxima temporada, a brasileira entra de férias nesta semana. A folga vai se encerrar no início de novembro, quando ela iniciará a pré-temporada de seis semanas em Curitiba, onde mora e treina. "Terei boas semanas de descanso merecido", afirmou Teliana ao fim da longa e vitoriosa temporada.