Na Austrália, Thomaz Bellucci encara francês na estreia da temporada de 2017

O paulista Thomaz Bellucci inicia oficialmente neste domingo a temporada de 2017 do circuito profissional da ATP. Por volta de 4h30 (de Brasília), o tenista número 1 do Brasil e 61.º do mundo faz a sua estreia no ATP 250 de Sydney, na Austrália, diante do francês Nicolas Mahut, hoje o 39.º colocado da lista.

O retrospecto entre os dois é favorável a Thomaz Bellucci, que contabiliza duas vitórias sobre Nicolas Mahut - em 2016, no ATP Masters 1000 de Roma (Itália), e em 2014, no US Open, em Nova York.

Mesmo assim, Thomaz Bellucci admite cautela contra o francês: "É um estreia dura. O Mahut joga muito bem em quadra rápida, vem para a rede o tempo todo e coloca pressão no adversário. É começo de temporada, todo mundo está voltando, então fica difícil ter um parâmetro, mas não vou poder dar espaço para ele desde o inicio".

Depois de Sydney, Thomaz Bellucci joga o Aberto da Austrália (16 de janeiro), o ATP 250 de Quito (6 de fevereiro), o Rio Open (20 de fevereiro), o Brasil Open (27 de fevereiro), o ATP Masters 1000 de Indian Wells (9 de março) e o ATP Masters 1000 de Miami (23 de março).