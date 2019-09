Na China, Andy Murray vence seu primeiro jogo de ATP desde a volta às quadras

Pela primeira vez desde que voltou às quadras, em julho, após passar por uma cirurgia nas costas em fevereiro deste ano, o britânico Andy Murray pôde comemorar uma vitória em um torneio de nível ATP. Depois de vencer competições da série Challenger para retomar a confiança em seu jogo, o ex-número 1 do mundo estreou nesta terça-feira no ATP 250 de Zhuhai, disputado em quadras rápidas na China, com um triunfo sobre o norte-americano Tennys Sandgren, atual 69.º do ranking, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 6/1, em 2 horas e 40 minutos.

Sem jogar por tanto tempo, Murray despencou no ranking da ATP e atualmente aparece na 413.ª colocação - é apenas o 13.º melhor da Grã-Bretanha. Para ganhar mais pontos e posições, buscará ir longe em Zhuhai. Seu próximo adversário, já pelas oitavas de final, será o australiano Alex de Minaur, que fez valer sua condição de cabeça de chave 7 e 31.º do mundo e bateu o compatriota John Millman por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Também nesta terça-feira, o espanhol Albert Ramos-Viñolas, oitavo pré-classificado, avançou às oitavas de final ao derrotar com facilidade o japonês Yoshihito Nishioka por 6/2 e 6/1. Seu próximo rival será o sérvio Miomir Kecmanovic, que ganhou o primeiro set por 6/2 e contou na sequência com a desistência do norueguês Cásper Ruud.

Principais favoritos ao título, o grego Stéfanos Tsitsipas e o espanhol Roberto Bautista-Agut foram "bye" na primeira rodada e farão suas estreias já na fase de oitavas de final. Seus adversários serão, respectivamente, o francês Adrian Mannarino e o também espanhol Pablo Andujar.

Em duplas, o brasileiro Marcelo Demoliner, 54.º do mundo, estreou com o pé direito nesta terça-feira em Zhuhai. Ele e o holandês Matwee Middlekoop derrotaram a parceria formada pelo britânico Cameroon Norrie e Albert Ramos-Viñolas por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5. "Jogamos muito, concentrados no que tínhamos que fazer. Agora é recuperar e preparar para o próximo jogo", disse.

Agora os dois enfrentam os vencedores do jogo entre os chineses Di Wu e Zhizhen Zhang e a dupla do neozelandês Marcus Daniell e do austríaco Philipp Osvald, cabeças de chave 3. A partida de quartas de final de Demoliner será nesta quinta ou sexta-feira.