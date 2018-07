Na China, Kerber vence de virada primeiro jogo como número 1 do mundo

Em seu primeiro jogo como número 1 do ranking do tênis feminino, a alemã Angelique Kerber perdeu o set inicial antes de se recuperar para bater a francesa Kristina Mladenovic, número 54 do mundo, por 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4, nesta terça-feira, para avança às oitavas de final do Torneio de Wuhan.

Kerber tirou a norte-americana Serena Williams do topo do ranking após conquistar o título do US Open, e depois ficou algum tempo fora das quadras antes de ir para a China, onde iniciou o seu giro asiático por Wuhan, torneio em que ficou de bye na primeira rodada.

Após o susto inicial, a alemã, de 28 anos, não teve o seu serviço ameaçado no segundo e terceiro sets, assegurando o seu triunfo. Agora, nas oitavas de final, Kerber vai encarar a checa Petra Kvitova, número 16 do mundo e dona de dois títulos de Wimbledon, que superou a ucraniana Elina Svitolina, 18ª colocada no ranking, por 6/3 e 6/1.

Mladenovic "estava jogando muito bem hoje, especialmente no primeiro set", disse Kerber. "O primeiro jogo é sempre difícil. Mas estou feliz por estar de volta na China e por ter ganho o meu primeiro jogo aqui".

Número 4 do mundo, a polonesa Agnieszka Radwanska ganhou oito dos últimos nove games na sua vitória por 6/4 e 6/1 sobre a russa Ekaterina Makarova (37ª). Assim, conquistou o seu primeiro triunfo em três participações no Torneio de Wuhan.

Radwanska teve sucesso em outros lugares na Ásia ao longo das duas últimas temporadas, conquistando títulos em Shenzhen, Tianjin, Tóquio e do Masters da WTA em Cingapura no fim do ano passado. "Eu só espero que eu possa jogar um pouco mais um bom tênis na China", disse a polonesa.

Atual campeã em Wuhan, Venus Williams, a número 7 do mundo, quebrou o saque da casaque Yulia Putintseva, a 36ª colocada no ranking da WTA, sete vezes para vencer por 6/3 e 6/2. Sua próxima oponente será a russa Svetlana Kuznetsova, a número dez do mundo, que bateu a norte-americana Madison Brengle (72ª) por 6/0 e 6/4.

Em outro jogo já disputado da segunda rodada, a norte-americana Madison Keys, número 9 do mundo, superou a francesa Caroline Garcia (24ª) por 6/3 e 6/4, e agora vai encarar a russa Darya Kasatkina (28ª), que bateu a norte-americana Louisa Chirico por duplo 6/1.

A casaque Yaroslava Shvedova (41ª) eliminou a italiana Roberta Vinci, número 15 do mundo, por 7/5 e 6/2, e agora vai duelar com a romena Simona Halep. Já a checa Barbora Strycova (21ª) superou a japonesa Misaki Doi (33ª) por 5/7, 6/0 e 6/2.