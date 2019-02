Na estreia no circuito da ATP em 2019, Marcelo Melo perde em Roterdã

O brasileiro Marcelo Melo decepcionou em seu jogo de estreia no circuito da ATP na temporada 2019. Nesta terça-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados na estreia na chave de duplas do Torneio de Roterdã, um ATP 500, ao perderem para o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2).

Por causa de uma lesão nas costas, Melo teve postergada sua estreia em eventos da ATP neste ano, com Kubot disputando o Aberto da Austrália em parceria com o argentino Horacio Zeballos. Já Melo só voltou a atuar na fase classificatória da Copa Davis, em parceria com Bruno Soares, perdendo para uma dupla belga.

Nesta terça-feira, então, Melo e Kubot atuaram juntos pela primeira vez em 2019 e perderam após permaneceram por 1 hora e 23 minutos em quadra. No primeiro set, Ram e Salisbury encaminharam o triunfo depois que abriram 4/1, só administrando a vantagem depois. Já a segunda parcial, foi definida apenas no tie-break.

Também nesta terça em Roterdã, pela chave de simples, o canadense Milos Raonic, o número 14 do mundo, derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber (32ª) por 7/6 (10/8) e 7/5. Agora, nas oitavas de final, ele vai duelar com o suíço Stan Wawrinka.

O checo Tomas Berdych e o canadense Denis Shapovalov também triunfaram em suas estreias e vão medir forças no ATP 500 holandês. E o letão Ernests Gulbis e o espanhol Fernando Verdasco também avançaram às oitavas de final do evento nesta terça-feira.