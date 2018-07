Na França, Teliana conquista seu 3.º título do ano na ITF

MONT-DE-MARSAN - Cada vez mais a melhor jogadora de simples do País, Teliana Pereira conquistou mais um título neste domingo. Vice-campeã em Mont-de-Marsan (França) no ano passado, a brasileira fez sua segunda final seguida no torneio disputado no saibro e venceu a francesa Pauline Parmienter por 6/1 e 6/4.

Só neste ano é o terceiro título de Teliana nestes torneios nível ITF, que distribuem 25 mil dólares em prêmio. E os três foram conquistados na França, no saibro. Em junho ela venceu em Perigueux e, logo na sequência, foi campeã também em Denain.

Como defendia os pontos do vice-campeonato do ano passado, Teliana vai ganhar poucos pontos no ranking mundial nesta semana e não deve subir posições - atualmente ela é a 105ª do ranking mundial. Desde que voltou de grave contusão no joelho, em 2011, a brasileira de 25 anos já venceu sete torneios ITF.