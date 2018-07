Na Holanda, Clijsters vence suíça no retorno às quadras Ex-número 1 do mundo, a belga Kim Clijsters retornou às quadras com vitória neste domingo. Na primeira rodada do Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, que é disputado em quadras de grama e serve de preparação para Wimbledon, a atual 50ª colocada no ranking da WTA derrotou a suíça Romina Oprandi, número 69 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2, em 1 hora e 48 minutos.