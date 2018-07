Na Li assume 2º lugar do ranking mundial; Azarenka cai para 4º

LONDRES - Melhor tenista deste início de temporada, a chinesa Na Li assumiu a segunda colocação do ranking da WTA, atualizado neste segunda-feira. Ela alcançou os 6.690 pontos e desbancou a bielo-russa Victoria Azarenka, com 5.681. Azarenka caiu para o quarto lugar porque também foi superada pela polonesa Agnieszka Radwanska (5.705). O trio segue bem atrás da norte-americana Serena Williams. A número 1 do mundo soma 12.380 pontos e não deve ser ameaçada no posto nos próximos meses.

Com as mudanças desta segunda, o ranking feminino está sendo liderado por duas tenistas experientes. Serena e Na Li têm ambas 32 anos - a americana completará 33 em setembro. A chinesa vem se destacando neste início de 2014 por causa do título em Melbourne e também em razão da sequência de 13 vitórias seguidas. A série teve início no Torneio de Shenzhen, quando ela se sagrou campeã diante de seus compatriotas. E terminou em Doha, na semana passada. Na Li foi eliminada nas oitavas de final no Catar. A tenista, contudo, não é o unido destaque chinês do tênis.

Sua compatriota Shuai Peng lidera o ranking de duplas, confirmando um incomum domínio chinês no esporte. "Pelo que elas têm feito em suas carreiras, ambas continuam a obter novos feitos para o tênis chinês. Suas conquistas são uma verdadeira inspiração", afirmou a principal executiva da WTA, Stacey Allaster. Ainda dentro do Top 10, a romena Simona Halep subiu uma posição e já aparece em 9º lugar, após se sagrar campeã em Doha. Ela assumiu a posição que era da alemã Angelique Kerber, derrotada na final no Catar. A sérvia Jelena Jankovic galgou um degrau, para o sétimo lugar, enquanto a italiana Sara Errani caiu três posições, para o décimo posto.

TOP 10

O Top 10 conta ainda com a russa Maria Sharapova, no quinto lugar, e a checa Petra Kvitova, em sexto. Entre as brasileiras, Teliana Pereira segue ocupando o topo da lista nacional. Nesta semana, porém, ela perdeu seis posições. Deixou o 92º lugar para ocupar o 98º, antes de iniciar sua participação no Rio Open. Teliana é a maior esperança nacional na competição de nível WTA International. Também competindo no Rio, Laura Pigossi ganhou quatro colocações no ranking, subindo para 264º. Beatriz Haddad Maia galgou três colocações (287º) e Gabriela Cé apareceu no 298º posto.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking feminino:

1º - Serena Williams (EUA), 12.380 pontos

2º - Na Li (CHN), 6.690

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.705

4º - Victoria Azarenka (BIE), 5.681

5º - Maria Sharapova (RUS), 5.206

6º - Petra Kvitova (RCH), 4.710

7º - Jelena Jankovic (SER), 4.535

8º - Angelique Kerner (ALE), 4.490

9º - Simona Halep (ROM), 4.435

10º - Sara Errani (ITA), 4.390

11º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.200

12º - Ana Ivanovic (SER), 3.155

13º - Dominika Cibulkova (ESL), 3.056

14º - Roberta Vinci (ITA), 3.020

15º - Sabine Lisicki (ALE), 2.820

16º - Carla Suarez Navarro (ESP), 2.685

17º - Samantha Stosur (AUS), 2.605

18º - Sloane Stephens (EUA), 2.415

19º - Eugenie Bouchard (CAN), 2.355

20º - Kirsten Flipkens (BEL), 2.295

98º - Teliana Pereira (BRA), 648

264º - Laura Pigossi (BRA), 197

287º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 169

298º - Gabriela Cé (BRA), 160