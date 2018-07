Na Li bate Azarenka em jogo de exibição na Tailândia A chinesa Na Li derrotou a bielo-russa Victoria Azarenka, líder do ranking da WTA, em partida de exibição realizada neste sábado em Hua Hin, na Tailândia. Em duelo definido apenas no super tie-break, a número 7 do mundo superou Azarenka por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 10/7.