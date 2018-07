Na Li bate Cibulkova e é campeã pela primeira vez do Aberto da Austrália

MELBOURNE - A chinesa Na Li conquistou neste sábado o título da chave feminina do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, disputado em Melbourne. Na decisão, a número 4 do mundo teve uma atuação sólida e derrotou a eslovaca Dominika Cibulkova, 24ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/0, em 1 hora e 37 minutos, na partida realizada na Rod Laver Arena.

Na Li já havia sido vice-campeã do Aberto da Austrália duas vezes, em 2011 e 2013, e agora faturou o seu primeiro título em Melbourne. Esta foi a segunda vez que a tenista chinesa, de 31 anos, foi campeã de um dos torneios do Grand Slam - em 2011, ela faturou o título de Roland Garros. Na Li também passa a somar nove conquistas na sua carreira com o triunfo deste sábado diante de Cibulkova, sendo duas em 2014, pois venceu anteriormente o Torneio de Shenzhen, na China.

Nos sete jogos que disputou em Melbourne, Na Li perdeu apenas um set, na terceira rodada, em partida contra a checa Lucie Safarova, que inclusive teve um match point. Mas a chinesa se recuperou e depois foi soberana em todas as suas partidas no Aberto da Austrália, mesmo que não tenha enfrentado nenhuma Top 10 na sua vitoriosa campanha.

Neste sábado, Na Li teve pela frente a principal surpresa desta edição do Aberto da Austrália e que disputava uma inédita final de Grand Slam. Cibulkova surpreendeu em Melbourne ao eliminar a russa Maria Sharapova e a polonesa Agnieszka Radwanska, mas não conseguiu repetir o feito diante da chinesa, que agora lidera o confronto direto com a eslovaca por 5 a 0 e comemorar o seu primeiro título em Melbourne.

O JOGO

Na Li abriu o primeiro set da final deste sábado com uma quebra de serviço e em seguida confirmou o seu saque para fazer 2/0. A chinesa, então, sustentou a vantagem até o sexto game, quando cometeu duas duplas faltas e viu Cibulkova se aproveitar disso para quebrar o seu saque e empatar a parcial em 3/3.

No 11º game, Na Li conseguiu nova quebra de serviço, mas em seguida, quando sacava para fechar a parcial, foi batida por Cibulkova. A definição do set, então, ficou para o tie-break, vencido pela chinesa por 7/3, após uma devolução na rede da eslovaca, fechando o set, que teve duração de 1 hora e 10 minutos e ficou marcado pelo excesso de erros não-forçados - foram 25 da chinesa e 20 da eslovaca. Na Li também conseguiu 22 winners conta apenas sete de Cibulkova.

O segundo set da decisão do Aberto da Austrália foi bem mais fácil para Na Li. A chinesa dominou completamente a parcial, que durou apenas 27 minutos, ao elevar o seu nível, tanto que cometeu apenas cinco erros não-forçcados e somou 12 winners, diante dos oito equívocos e quatro bolas vencedoras da eslovaca.

Além disso, a número 4 aproveitou a instabilidade de Cibulkova para converter três break points e vencer a parcial por 6/0, aplicando um "pneu" na tenista eslovaca para garantir o seu inédito título do Aberto da Austrália.