Na Li bate Kvitova e pegará Azarenka na final do Torneio de Sydney

SYDNEY - O Torneio de Sydney, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, definiu nesta quinta-feira as suas duas finalistas. A chinesa Na Li e a bielo-russa Victoria Azarenka garantiram vaga na decisão com vitórias de virada sobre a checa Petra Kvitova e a polonesa Agnieszka Radwanska, respectivamente.

Atual campeã da competição australiana, Na Li bateu Kvitova por 2 sets a 1, com 1/6, 7/5 e 6/2, enquanto Azarenka ganhou com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2. Desta forma, a chinesa buscará o bicampeonato após ter sido campeã em 2011 com uma vitória sobre a belga Kim Clijsters na final.

Já Kvitova, segunda cabeça de chave, teve duplo motivo para lamentar a derrota para a chinesa. Além de desperdiçar a oportunidade de confirmar o seu favoritismo e disputar mais uma decisão, perdeu a chance que tinha de assumir a liderança do ranking mundial já em Sydney. Se chegasse ao título do torneio, desbancaria do topo a dinamarquesa Caroline Wozniacki, eliminada por Radwanska na última quarta.

Esta será a sétima vez que Na Li e Azarenka se enfrentarão, sendo que a chinesa levou a melhor em quatro dos seis confrontos realizados até aqui. No último, porém, a bielo-russa venceu a rival no Masters da WTA de 2011, em Istambul. Antes disso, também no ano passado, a tenista oriental derrotou a adversária no Aberto da Austrália e em Roland Garros.

Com a derrota desta quinta-feira, Kvitova tentará assumir a liderança do ranking da WTA no Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, em Melbourne, onde Wozniacki defenderá o topo e a condição de cabeça de chave número 1.