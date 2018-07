Na Li cai e Wozniacki avança à semifinal em Eastbourne

Com o triunfo sobre Na Li, atual sexta tenista do mundo, Vesnina se credenciou para enfrentar na próxima fase a belga Yanina Wickmayer, que nesta quinta superou a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 1, com 6/2, 1/6 e 7/5.

Ex-líder líder do ranking mundial e atual nona colocada da WTA, Wozniacki terá pela frente na semifinal a norte-americana Jamie Hampton, que passou pela checa Lucie Safarova, também por 2 a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/1) e 6/4.

Com a vitória desta quinta, Hampton se tornou a tenista norte-americana a alcançar às semifinais em Eastbourne desde que Jennifer Capriati atingiu o mesmo estágio da competição inglesa, em 2003.

MASCULINO - A chave de simples masculina de Eastbourne também definiu os classificados às semifinais nesta quinta. O último a assegurar um lugar na luta por uma vaga na decisão foi o francês Gilles Simon, segundo cabeça de chave, que avançou ao vencer o australiano Bernard Tomic por 2 sets a 0, com 7/6 (10/8) e 6/3.

O seu próximo rival será o italiano Andreas Seppi, sétimo pré-classificado, que derrotou o checo Radek Stepanek com parciais de 6/4 e 6/2.

O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya, que horas mais cedo se garantiram na final de duplas do torneio inglês, terão pela frente no jogo que valerá o título os britânicos Colin Fleming e Jonathan Marray. Os tenistas da casa se garantiram na decisão ao superar a parceria formada pelo polonês Marcin Matkowski e o dinamarquês Frederik Nielsen por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 11/9 no super tie-break.