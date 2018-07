Na Li decepciona e cai na estreia em Roland Garros

PARIS - Campeã em Roland Garros há três anos, a chinesa Na Li protagonizou a maior "zebra" da chave feminina até agora ao ser eliminada nesta terça-feira logo em sua estreia. Ela não resistiu à local Kristina Mladenovic e foi derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/1.

Atual número dois do mundo, Na Li era uma das favoritas ao título por causa do título de 2011 e em razão do bom desempenho na temporada. Em janeiro, ela se sagrou campeã do Aberto da Austrália. Coincidentemente, o campeão da chave masculina em Melbourne também já se despediu em Paris. Stan Wawrinka foi derrotado também na estreia, na segunda.

Grande surpresa desta rodada da abertura, Mladenovic vai enfrentar agora a norte-americana Alison Riske, que avançou à segunda rodada ao bater a croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

Quarta cabeça de chave de Roland Garros, a romena Simona Halep não deu chance para surpresa nesta terça e tratou de garantir sua vitória na estreia. Ela derrotou com facilidade a russa Alisa Kleybanova, com direito a um "pneu": 6/0 e 6/2. Sua próxima adversária será a britânica Heather Watson, que venceu na estreia a checa Barbora Zahlavova Strycova por 6/3 e 6/4.

As cabeças Svetlana Kuznetsova, campeã em 2009, Anastasia Pavlyuchenkova e Sorana Cirstea também venceram na estreia. Kuznetsova derrotou Sofia Shapatava, da Geórgia, por 6/3 e 6/1. Pavlyuchenkova despachou a japonesa Kimiko Date-Krumm, por 6/3, 0/6 e 6/2, e Cirstea bateu a canadense Aleksandra Wozniak por 6/7 (3/7), 7/5 e 6/2.

Ainda nesta terça, avançaram a eslovena Polona Hercog, a espanhola Silvia Soler Espinosa, a ucraniana Elina Svitolina, a holandesa Kiki Bertens e a italiana Camila Giorgi.