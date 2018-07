Na Li e Kerber vencem e vão às quartas em Stuttgart

Diante da croata Mirjana Lucic-Baroni, número 103 do mundo, que veio do qualifying, Na Li precisou de apenas 1h14min para fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. A chinesa, quinta colocada no ranking da WTA, teve 17 break points a seu favor, confirmou sete e deixou a quadra com a tranquila vitória. Agora ela espera a vencedora do duelo entre Julia Goerges, da Alemanha, e Petra Kvitova, da República Checa, para conhecer sua próxima adversária.

Se Na Li atropelou Lucic-Baroni, Kerber teve ainda menos dificuldade e precisou de somente 55 minutos para despachar a russa Petra Kvitova, 19.ª do ranking, em dois sets, com direito a pneu: 6/0 e 6/4. Foram quatro quebras de saque para a alemã, número seis do mundo, que não cedeu sequer um break point.

Agora, Kerber brigará por uma vaga nas semifinais com a casaque Yaroslava Shvedova, número 37 do mundo. Também nesta quinta-feira, Shvedova garantiu vaga nas quartas ao surpreender a espanhola Carla Suárez Navarro, 23.ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h47min de jogo.