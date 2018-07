Na Li é quinta tenista confirmada no Masters da WTA

ISTAMBUL - A WTA, entidade que controla o tênis feminino profissional, confirmou nesta sexta-feira que a chinesa Na Li é a quinta tenista já garantida no Masters da WTA, competição que reunirá as oito melhores jogadoras da temporada entre 22 e 27 de outubro, em Istambul, na Turquia. Antes de Na Li, a norte-americana Serena Williams, a bielo-russa Victoria Azarenka, a russa Maria Sharapova e a polonesa Agnieszka Radwanska já haviam assegurado classificação para a competição, que distribuirá uma premiação recorde de US$ 6 milhões em sua edição de 2013.

Atual quinta colocada do ranking mundial, Na Li festejou o fato de ter garantido lugar no evento que só está atrás dos quatro torneios do Grand Slam (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) em nível de importância no circuito profissional do tênis. "Estou muito feliz por ter me classificado de novo para o Masters da WTA como uma das oito melhores tenistas desta temporada. Eu me diverti bastante em Istambul no ano passado e estou ansiosa para voltar lá e jogar o meu melhor tênis para os fãs na Turquia", disse a chinesa, que jogou o Masters também em 2011 e 2012.