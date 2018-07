Na Li e Radwanska avançam à 3ª rodada em Wimbledon

A chinesa Na Li e a polonesa Agnieszka Radwanska confirmaram favoritismo nos jogos que disputaram nesta quarta-feira e garantiram vaga na terceira rodada de Wimbledon, Grand Slam que vive o terceiro dia de disputas de sua chave principal, em Londres.

Segunda cabeça de chave da competição e atual vice-líder do ranking mundial, Na Li assegurou vaga na próxima fase ao bater a austríaca Yvonne Meusburger por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Radwanska, quarta pré-classificada, também seguiu em frente no torneio com um triunfo tranquilo. Derrotou a australiana Casey Dellacqua por 6/4 e 6/0.

Com o novo triunfo que obteve, a tenista oriental se credenciou para encarar na terceira rodada a checa Barbora Zahlavova Strycova, que nesta quarta-feira superou a russa Elena Vesnina, 32ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2. Já a jogadora da Polônia terá pela frente na próxima fase a vencedora da partida entre a australiana Jarmila Gajdosova e a portuguesa Michelle Larcher De Brito, também prevista para esta quarta.

Para ir à terceira rodada, Na Li precisou de apenas 69 minutos em quadra. Ela até chegou a ter o saque quebrado por uma vez no primeiro set, mas aproveitou três de seis break points para fechar a parcial em 6/2. No segundo set, mais uma vez ela foi superada uma vez com o serviço na mão, mas voltou a aproveitar três chances de quebra para repetir o 6/2 que liquidou o jogo.

Já no confronto entre Radwanska e Dellacqua, a polonesa só teve maiores dificuldades no primeiro set, no qual sofreu duas quebras de saque e precisou converter três break points para fazer 6/4. Já na segunda parcial, que durou só 22 minutos, ela não teve o serviço ameaçado e voltou as conseguir três quebras para aplicar o "pneu" (6/0) que decretou o fim do duelo.

VENUS WILLIAMS

Outra tenista de destaque que se garantiu na terceira rodada em jogo já encerrado nesta quarta-feira foi a norte-americana Venus Williams. Cinco vezes campeã de Wimbledon, a veterana tenista passou pela japonesa Kurumi Nara por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1.

Assim, Venus se credenciou para encarar na terceira rodada a ganhadora da partida entre a checa Petra Kvitova, sexta cabeça de chave, e alemã Mona Barthel, também programada para esta quarta-feira.

Em jogo ainda válido pela primeira rodada em Londres, a russa Vera Zvonareva também venceu nesta quarta-feira ao bater a britânica Tara Moore por 2 sets a 1, com 6/4, 6/7 (3/7) e 9/7.