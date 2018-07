Na Li é surpreendida e dá adeus à chave principal de Wimbledon

Atual campeã do Aberto da Austrália e segunda cabeça de chave de Wimbledon, a chinesa Na Li foi eliminada do Grand Slam inglês, nesta sexta-feira, ao cair diante da checa Barbora Zahlavova Strycova. A tenista oriental acabou derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5), e deu adeus à chave principal em Londres.

Assim, a vice-líder do ranking se tornou a primeira grande decepção entre as mulheres nesta edição do mais tradicional torneio de tênis realizado em quadras de grama. Já Strycova, atual 43ª tenista da WTA, avançou às oitavas de final e terá como próxima rival a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 16ª cabeça de chave, que nesta sexta arrasou a croata Ana Konjuh com parciais de 6/3 e 6/0.

Essa foi a primeira vitória de Strycova em três confrontos com Na Li, que anteriormente superou a rival no Aberto da Austrália e em Roland Garros, em ambas ocasiões na temporada de 2011. Desta vez, porém, a checa levou a melhor em um duelo bastante equilibrado.

No primeiro set, cada tenista obteve duas quebras de saque e a disputa foi a tie-break, no qual Strycova foi um pouco melhor para fazer 7/5. Já na segunda parcial, as duas jogadoras confirmaram todos os seus serviços e provocaram novo desempate no tie-break. E mais uma vez a checa conseguiu ser melhor nos momentos decisivos para repetir o 7/5 que decretou o fim do jogo.

Outras tenistas que asseguraram vaga nas oitavas de final em jogos já encerrados nesta sexta-feira foram a russa Ekaterina Makarova, 22ª cabeça de chave, e a chinesa Shuai Peng. A primeira delas avançou na capital inglesa ao bater a francesa Caroline Garcia por 7/5 e 6/3, enquanto a tenista oriental venceu a norte-americana Lauren Davis por 2 sets a 1, de virada, com 0/6, 6/3 e 6/3.

HALEP VENCE

Já em duelos atrasados válidos ainda pela segunda rodada, a romena Simona Halep, atual terceira colocada do ranking mundial, e a suíça Belinda Bencic também venceram nesta sexta-feira e irão se enfrentar na fase seguinte na competição. A primeira delas sofreu, mas confirmou favoritismo ao superar a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/4. Já Bencic derrotou a norte-americana Victoria Duval por 6/4 e 7/5.