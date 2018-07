Na Li fatura 500.ª vitória da carreira na estreia no Torneio de Roma

ROMA - A chinesa Na Li teve dois motivos para comemorar nesta terça-feira. Em sua estreia no Torneio de Roma, a número dois do mundo não apenas levou a melhor como também chegou à vitória de número 500 em sua carreira, ao superar a australiana Casey Dellacqua por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Em grande fase no circuito, a chinesa ocupa seu melhor lugar no ranking da WTA. E já ostenta neste ano o título do Aberto da Austrália, seu segundo troféu de Grand Slam no circuito. Em Roma, ela tenta aperfeiçoar sua preparação no saibro, de olho em Roland Garros, torneio que já venceu em 2011.

Na capital italiana, Na Li garantiu seu lugar nas oitavas de final com a vitória desta terça. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a australiana Samantha Stosur e a russa Elena Vesnina.

A chinesa foi uma das poucas cabeças de chave a confirmar o favoritismo na rodada. Antes de ela entrar em quadra, a checa Petra Kvitova, a alemã Angelique Kerber e a eslovaca Dominika Cibulkova, todas integrantes do Top 10, foram eliminadas da competição.

Kvitova caiu diante da chinesa Shuai Zhang por 7/6 (8/6), 5/7 e 6/3, enquanto Kerber perdeu da checa Petra Cetkovska por 4/6, 6/3 e 6/4. Cibulkova, por sua vez, foi superada pela local Camila Giorgi, uma das surpresas da temporada, por 6/4 e 7/6 (7/2).

Somente a local Sara Errani e a espanhola Carla Suárez Navarro confirmaram a posição de cabeça de chave. Errani despachou a sul-africana Chanelle Scheepers por 7/5 e 6/3. E Suárez Navarro bateu o alemão Mona Barthel por duplo 6/2.

Também avançaram nesta terça a russa Ekaterina Makarova, a suíça Belinda Bencic, a espanhola Garbiñe Muguruza, a porto-riquenha Monica Puig e a norte-americana Christina McHale.