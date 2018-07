Na Li perde para Petra Cetkovska em Doha e sofre primeira derrota no ano

DOHA - A invencibilidade da chinesa Na Li na temporada 2014 do tênis se encerrou nesta quinta-feira. A número 3 do mundo e atual campeã do Aberto da Austrália foi eliminada nas oitavas de final do Torneio de Doha, no Catar, ao perder para a checa Petra Cetkovska por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 6/4.

A derrota de Na Li, em uma partida com 2 horas e 49 minutos de duração, causou surpresa, pois a Cetkovska é apenas a 134ª colocada no ranking da WTA e precisou passar pelo qualifying para entrar na chave principal do Torneio de Doha.

A checa, porém, conseguiu uma expressiva vitória, interrompendo o excelente começo de ano de Na Li, com 13 triunfos e dois títulos - além de vencer o Grand Slam australiano, a chinesa também foi campeã do Torneio de Shenzhen, no seu país.

Mesmo com a queda precoce, Na Li vai assumir a vice-liderança no ranking da WTA na próxima atualização, ultrapassando a bielo-russa Victoria Azarenka, que é a atual campeã do Torneio de Doha, mas não joga nesta semana no Catar por causa de uma lesão.

Agora, Cetkovska aguarda a definição da sua próxima adversária. Nas quartas de final, ela vai encarar a vencedora da parida entre a alemã Angelique Kerber e a compatriota Klara Zakopalova.

Também nesta quinta-feira, a sérvia Jelena Jankovic avançou em Doha ao superar a russa Alisa Kleybanova, 180ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 12 minutos. A número 8 do mundo vai enfrentar nas quartas de final a vencedora da partida entre as checas Petra Kvitova e Lucie Safarova.