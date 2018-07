Na Li sofre, mas bate polonesa na estreia em Wimbledon Atual vice-líder do ranking mundial, a chinesa Na Li sofreu um pouco, mas venceu a polonesa Paula Kania por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, nesta segunda-feira, no seu jogo de estreia em Wimbledon. A tenista oriental voltou a jogar pela primeira vez desde quando caiu de forma surpreendente já na primeira rodada de Roland Garros.