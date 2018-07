Na Li vence a primeira em Istambul e elimina Kerber

Na Li, que perdeu para Serena Williams em sua estreia, chegou aos 2 pontos no Grupo A, empatando com a bielo-russa Victoria Azarenka, logo atrás da norte-americana, líder da chave, com 4. Para seguir com chances de avançar na competição, a chinesa precisa vencer Azarenka, atual número 1 do mundo, na próxima rodada.

Kerber, por sua vez, foi eliminada do Masters, após completar sua terceira e última partida na fase de grupos. A alemã perdeu os três duelos e, sem pontuar, não tem qualquer chance de alcançar a semifinal.

Pressionado por duas derrotas seguidas, Kerber começou melhor nesta quinta e chegou a abrir 3/1 no placar do primeiro set. Na Li, porém, não se abateu e buscou a virada, contando com seguidos erros da rival.

Mais concentrada, a chinesa embalou no segundo set e abriu 5/1. Antes de fechar, porém, vacilou no saque e viu Kerber se aproximar no placar. Em sua segunda chance para sacar para o jogo, não hesitou e fechou o duelo após 1h25min.

A rodada desta quinta terá mais dois confrontos: Victoria Azarenka x Serena Williams e Samantha Stosur x Sara Errani.