Na Li vence em Doha no primeiro jogo após título na Austrália

DOHA - A chinesa Na Li não decepcionou na sua primeira partida após a conquista do título do Aberto da Austrália, no fim de janeiro, em Melbourne. Nesta quarta-feira, a número 3 do mundo não teve vida fácil, mas avançou na sua partida de estreia no Torneio de Doha ao vencer a eslovaca Magdalena Rybarikova, 32ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 6/2, em 2 horas e 13 minutos.

A vitória desta quarta-feira manteve a invencibilidade de Na Li na temporada 2014 do tênis. Agora, a principal candidata ao título do Torneio de Doha, que não tem as presenças de Serena Williams e Victoria Azarenka, será a vencedora do duelo entre a também chinesa Shuai Zhang e a checa Petra Cetkovska.

A sérvia Ana Ivanovic, número 12 do mundo, caiu na segunda rodada em Doha ao perder para a checa Klara Zakopalova, 34ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/3. Nas oitavas de final, Zakopalova terá pela frente a alemã Angelique Kerber, número 9 do mundo, que venceu a checa Karoline Pliskova, 53ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.

,Também nesta quarta-feira, a italiana Sara Errani, sétima colocada no ranking, se garantiu nas oitavas de final ao derrotar a taiwanesa Su-Wei Hsieh, 99ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. A croata Mirjana Lucic-Baroni, a alemã Annika Beck e a russa Alisa Kleybanova também venceram e avançaram em Doha nesta quarta-feira.