Na Li vence Zvonareva na estreia no Torneio de Shenzhen, na China

SHENZHEN - A chinesa Na Li confirmou o seu favoritismo e avançou na sua partida de estreia no Torneio de Shenzhen. Nesta terça-feira, a número 3 do mundo avançou na competição realizada no seu país ao derrotar a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 45 minutos.

Atual vice-campeã do Aberto da Austrália, Na Li utiliza o Torneio de Shenzhen como preparação para o primeiro Grand Slam da temporada. E ela enfrentou dificuldades logo na sua estreia ao encarar Zvonareva, ex-número 2 do mundo, que voltou a jogar após mais de um ano afastada das quadras por causa de uma lesão. Assim, a russa, confirmada no Rio Open, marcado para o fevereiro, nem está ranqueada.

Classificada para a segunda rodada, Na Li agora terá pela frente a ucraniana Nadiya Kichenok. Nesta terça-feira, a número 101 do mundo avançou com o abandono da húngara Timea Babos quando liderava a partida por 6/0 e 2/0.

Também nesta terça, a chinesa Peng Shuai se tornou a primeira tenista classificada para as quartas de final em Shenzhen ao vencer a espanhola Silvia Soler Espinosa (6/3 e 6/3). Ainda pela primeira rodada, a romena Monica Niculescu e a taiwanesa venceram e agora vão se enfrentar no torneio chinês.