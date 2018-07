Na Malásia, português Sousa vai à 1ª final da ATP O português João Sousa ampliou neste sábado a sua histórica campanha no Torneio de Kuala Lumpur ao se classificar para a sua primeira decisão de uma competição da ATP. Pelas semifinais, o número 77 do mundo derrotou o austríaco Jurgen Melzer, 26º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 2 horas e 3 minutos.