Na Malásia, Sousa é o 1º português campeão de um ATP

KUALA LUMPUR - João Sousa fez neste domingo história para o tênis português. O número 77 do mundo se tornou o primeiro tenista do país a conquistar um título de uma competição da ATP, ao derrotar o francês Julien Benneteau, 33º colocado no ranking, na decisão do Torneio de Kuala Lumpur por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/5 e 6/4, em 2 horas e 18 minutos.

Antes de Sousa conseguir esse feito para o tênis português com o título do ATP 250 malaio, disputado em quadras rápidas, Frederico Gil tinha sido o tensita a chegar mais próximo de ser campeão. Em 2010, ele se tornou o primeiro jogador do país a disputar uma final de um torneio da ATP, mas acabou sendo derrotado na final em Estoril. Sousa fez campanha surpreendente em Kuala Lumpur e derrotou o espanhol David Ferrer, número 4 do mundo e principal favorito ao título, nas quartas de final, na última sexta-feira. Depois, no sábado, se classificou para a final ao bater o austríaco Jurgen Melzer, 26º colocado no ranking.

Na decisão deste domingo, Sousa enfrentou dificuldades. O português foi dominado no primeiro set, mas depois reagiu, salvou um match point e os seis break points que o adversário teve nas parciais seguintes. Assim, Sousa se tornou o sétimo tenista a vencer um torneio pela primeira vez nesta temporada. Já Benneteau segue sem conseguir entrar nessa lista após perder a nona final da sua carreira.