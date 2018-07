Na volta às quadras após 11 meses, Serena perde exibição para Ostapenko

A norte-americana Serena Williams retornou às quadras com derrota. Após cerca de 11 meses sem entrar em quadra, ela voltou a jogar neste sábado em uma partida de exibição e perdeu para a letã Jelena Ostapenko por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 10/5.

O confronto entre Serena e Ostapenko fez parte da programação do Mubadala World Tennis Championship, competição amistosa realizada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, que até este ano só tinha eventos masculinos. E, com esse jogo amistoso, ela encerrou um período de 11 meses de inatividade, pois o seu último compromisso havia sido em 28 de janeiro, quando ela derrotou a irmã Venus Williams na final do Aberto da Austrália.

Naquela oportunidade, Serena já estava grávida. E ela se afastaria das quadras depois, retornando agora, quase quatro meses após o nascimento de sua filha Alexis Olympia, que ocorreu em 1º de setembro.

Neste sábado, então, Serena começou em ritmo lento diante de Ostapenko e foi batida no primeiro set por Ostapenko, que é 16 anos mais nova – tem 20 anos, enquanto a norte-americana está com 36. Serena reagiu na segunda parcial, a venceu, mas acabou caindo no match tie-break para a campeã da última edição de Roland Garros.