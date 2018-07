Nadal é eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália

O espanhol Rafael Nadal foi eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália nesta terça-feira. O ex-número 1 do mundo perdeu para o compatriota Fernando Verdasco por 3 sets a 2 em partida que durou 4 horas e 41 minutos (7/6 (8-6), 4/6, 3/6, 7/6 (7-4) e 6/2).

Verdasco, que ainda não esqueceu a derrota sofrida para Nadal em 2009, demorou sete anos para se vingar. A agressividade que mostrou em momentos fundamentais da partida e seu físico, superior no final, deram o triunfo ao madrilenho.

Número 45 do mundo, Verdasco comemorou a vitória apertada sobre Nadal. "É incrível ganhar de Nadal um jogo de cinco sets depois de perder por 2 sets 1", afirmou. "Joguei um quinto set de forma incrível. Acertei todos os winners, não sei como. Eu fechava os olhos e tudo estava acontecendo."

A vitória, a terceira de Verdasco em 17 jogos diante de Nadal, retrata o momento distindo os dois tenistas. Essa foi a terceira vitória de Verdasco nos últimos quatro jogos diante de Nadal. Já o ex-número 1 do mundo no ranking da ATP não vive bom momento no tênis e não chega a uma final de Grand Slam desde 2014.