Nadal abre empresa de gerenciamento de atletas e eventos

"Junto com seu agente Carlos Costa, Rafa Nadal começou uma nova aventura em 1º de janeiro com representações em todo mundo de atletas de vários esportes, como tênis, golfe e futebol, além de organizar eventos", disse o porta-voz de Nadal em um breve comunicado.

O espanhol Nadal, que faz seu retorno esta semana após sete meses machucado em torneio no saibro disputado em Viña del Mar, Chile, foi previamente representado pela IMG, empresa sediada nos EUA para quem Costa também trabalhou.

Ele acumulou US$25 milhões em patrocínios de empresas como Kia Motors e Nike, segundo a Forbes, ficando em 16º lugar entre os atletas mais bem-pagos do mundo.

O porta-voz da IMG, Jim Gallagher, confirmou o contrato de Nadal com a empresa tinha expirado no final de 2012. "Estamos felizes por Rafa e lhe desejamos a melhor sorte", disse Gallagher por telefone de New Jersey.

"Esperamos fazer muitos com ele no futuro," acrescentou.

Nadal é o segundo tenista de alto nível a deixar a IMG recentemente. Roger Federer, número dois do mundo, e seu agente Tony Godsick romperam laços com a empresa no ano passado.