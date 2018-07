Nadal abre defesa de título com vitória em Roland Garros

Nove vezes campeão de Roland Garros e atual detentor do título, Rafael Nadal estreou com vitória tranquila nesta edição do Grand Slam realizado em Paris ao bater o novato francês Quentin Halys por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4, nesta terça-feira.

Vencedor da mais importante competição disputada em quadras de saibro no tênis em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, o espanhol agora acumula 67 vitórias e uma derrota no torneio, no qual busca o seu décimo título sem possuir o status de grande favorito como em outras ocasiões.

Atual sétimo colocado do ranking mundial e apenas o sexto cabeça de chave desta edição de Roland Garros, Nadal vem acumulando fiascos nesta temporada, na qual só conseguiu ser campeão em Buenos Aires e não vem conseguindo exibir o nível que o consagrou como o maior jogador de saibro de todos os tempos.

Com o triunfo obtido na estreia, Nadal se credenciou para enfrentar na segunda rodada o vencedor do confronto entre o espanhol Nicolás Almagro e o ucraniano Alexandr Dolgopolov, também programado para ser encerrado nesta terça.

No duelo diante de Halys, convidado da organização de apenas 18 anos de idade e atual 296º colocado do ranking mundial, Nadal aproveitou cinco de nove chances de quebrar o saque do adversário e teve o seu serviço quebrado em apenas um dos dois break points que ofereceu ao adversário.

Com 82% de aproveitamento dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, o espanhol cometeu apenas 13 erros não forçados, contra 52 do seu rival.

Em outro jogo encerrado há pouco tempo em Roland Garros, o sul-africano Kevin Anderson confirmou a sua condição de 15º cabeça de chave ao estrear com vitória sobre o norte-americano Tim Smyczek por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2. O norte-americano John Isner, por sua vez, justificou o status de 16º pré-classificado ao passar pelo italiano Andreas Seppi por 7/5, 6/2 e 6/3.

Outros dois cabeças de chave que estrearam com vitória em partidas já encerradas nesta terça foram o francês Richard Gasquet e o argentino Leonardo Mayer, que derrotam respectivamente o belga Germain Gigounon e o checo Jiri Vesely.