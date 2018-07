Nadal aplica 'pneu', perde set e derrota britânico em Montecarlo

Rafael Nadal começou com mais sofrimento do que se supunha a busca pelo seu décimo título do Masters 1000 de Montecarlo, disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, após um início de jogo fácil, o número 7 do mundo perdeu um set, mas conseguiu se garantir nas oitavas de final.

Nadal precisou de 2 horas e 18 minutos para derrotar o britânico Kyle Edmund, o 45º colocado no ranking da ATP, por 2 a 1, com parciais de 6/0, 5/7 e 6/3, em um duelo inédito, o que agora o levará a enfrentar o alemão Alexander Zverev, número 20 do mundo, que fez 6/0 e 6/4 no espanhol Feliciano Lopez. Nadal venceu os dois jogos anteriores com o jovem talento, de 19 anos.

O início da partida com Edmund não indicava que Nadal teria qualquer dificuldade. Afinal, o espanhol dominou o primeiro set e aplicou um "pneu", tendo cometido apenas três erros não-forçados, sem dar qualquer chance ao adversário.

Só que Nadal não manteve o mesmo ritmo no segundo set. O espanhol até conseguiu a primeira quebra de serviço da parcial, no terceiro game, mas depois teve problemas no seu saque, tanto que o perdeu três vezes, uma a mais do que Edmund, sendo batido por 7/5, em um set em que Nadal só venceu 18 dos 35 pontos disputados no seu serviço.

No terceiro set, Nadal oscilou novamente. Ele conseguiu quebra de saque no quinto game, mas perdeu o seu serviço na sequência. Depois, porém, venceu três games seguidos, com break points convertidos no sétimo e nono, para assegurar a vitória.

Também nesta terça, o francês Lucas Pouille, número 17 do mundo, fez 6/2 e 6/4 no italiano Paolo Lorenzi e agora vai duelar nas oitavas de final com o compatriota Adrian Mannarino.

DUPLAS - Pela chave de duplas do Masters 1000 de Montecarlo, Marcelo Melo estreou com vitória e avançou às quartas de final. Campeões em Miami, o brasileiro e o polonês Lukasz Kubot derrotaram os alemães Alexander e Mischa Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (4/7) e 14/12, em 1 hora e 29 minutos.