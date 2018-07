Nadal aponta 'falso' debate sexista e critica a tenista Gala León

Rafael Nadal criticou a nova capitã da Espanha da Copa Davis, Gala León, e a Federação Espanhola de Tênis nesta terça-feira. O número três do mundo classificou de "falso e absurdo" o debate de gênero criado em torno de declarações de León e do seu próprio treinador (e tio), Toni Nadal.

A polêmica teve início quando Toni questionou se uma mulher poderia comandar a equipe masculina da Espanha em uma competição como a Davis. Os comentários geraram críticas por parte de dirigentes esportivos e da própria Gala León, que considerou machista o questionamento do técnico de Nadal.

Nesta terça, o tenista saiu em defesa de Toni e atacou a postura de León. "Parece estranho para mim que, como capitã da Copa Davis, ela ao invés de buscar união e harmonia entre os jogadores, capitães e a federação, ela incita e alimenta o debate que é totalmente falso e absurdo", declarou o número três do mundo.

Nadal disse ainda que o presidente da federação, Jose Escanuela, estava em seu "direito" de escolher León para ser a capitã da equipe. Mas criticou o dirigente por distorcer os questionamentos dos jogadores. Para ele, as dúvidas sobre a escolha de Gala León não se devem ao fato de ela ser mulher comandando homens. "Parece injusto para mim que eles tentem levar a discussão para um lado evidentemente populista"

Léon se tornou a primeira mulher a comandar a equipe da Espanha na Davis ao substituir Carlos Moyá no fim de setembro. O ex-número 1 do mundo deixou o cargo por estar insatisfeito com a falta de prioridade que os principais tenistas do seu país deram ao confronto com o Brasil, pelos playoffs do Grupo Mundial - os espanhóis foram derrotados em São Paulo e terá que disputar a segunda divisão da Davis em 2015.