Nadal arrasa alemão em estreia no Masters de Cincinnati

CINCINNATI - Embalado pelo título em Montreal, Rafael Nadal fez mais uma vítima nesta quarta-feira. Em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, o espanhol cedeu apenas quatro games ao alemão Benjamin Becker na vitória por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h17min.

O triunfo manteve a invencibilidade de Nadal em quadras duras nesta temporada. Ele venceu os dois torneios que disputou neste tipo de piso neste ano: Indian Wells e Montreal. Em grande fase, enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov, uma das surpresas de 2013, nas oitavas de final.

Se vencer, ficará próximo de um clássico com Roger Federer já nas quartas de final. O suíço vai duelar com o alemão Tommy Haas nesta quinta. Em caso de vitória, editará mais um duelo com o rival espanhol.

Diante de Becker, Nadal praticamente não deu chances em quadra. Cedeu apenas duas chances de quebra, mas se defendeu bem e evitou a reação do alemão. Com bom aproveitamento no primeiro serviço, se impôs no saque do adversário por duas vezes em cada e confirmou o favoritismo.

Ainda nesta quarta, o checo Tomas Berdych derrotou o finlandês Jarkko Nieminen por 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário será o espanhol Tommy Robredo, que eliminou o suíço Stanislas Wawrinka por 7/5, 3/6 e 6/3. O russo Dmitry Tursunov avançou ao vencer o norte-americano James Blake por duplo 6/4.