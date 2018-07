Nadal arrasa argentino e vai à semifinal em Buenos Aires

Rafael Nadal arrasou o argentino Federico Delbonis por 2 sets a 0, com duplo 6/1, na noite desta sexta-feira, e garantiu vaga na semifinal do Torneio de Buenos Aires. Cabeça de chave número 1 do ATP 250 realizado em quadras de saibro na capital argentina, o tenista espanhol precisou de apenas uma hora e dois minutos em quadra para confirmar o seu favoritismo.

Com o triunfo obtido com facilidade, o atual quarto colocado do ranking mundial se credenciou para enfrentar neste sábado o argentino Carlos Berlocq, que horas mais cedo superou o esloveno Blaz Rola com parciais de 6/1 e 6/3.

Soberano com o saque na mão no primeiro set, Nadal converteu dois de três break points para fechar a parcial em 6/1. Já no segundo set, o espanhol novamente não ofereceu nenhuma chance de quebra a Delbonis e foi feliz em três de seis chances de ganhar games no serviço do adversário para repetir o 6/1 que liquidou o confronto.

Na semifinal, Nadal irá enfrentar Berlocq, atual 74º tenista do mundo, pela quarta vez no circuito profissional, sendo que o espanhol levou a melhor nos outros três confrontos com o rival, todos realizados em 2013. Já a outra semifinal em Buenos Aires irá reunir o espanhol Nicolas Almagro e o argentino Juan Monaco. O primeiro deles avançou ao atropelar o seu compatriota Tommy Robredo, segundo cabeça de chave, com parciais de 6/3 e 6/2. Monaco, por sua vez, também fez bonito ao despachar o uruguaio Pablo Cuevas, terceiro pré-classificado, batido por 2 sets a 1, com 7/6 (7/1), 6/7 (4/7) e 6/4.