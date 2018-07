Nadal arrasa argentino e chega à 200ª vitória em Grand Slams

Um dos principais favoritos ao título de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal atropelou nesta quinta-feira o argentino Facundo Bagnis para chegar à terceira rodada do torneio. O cabeça de chave número 4 venceu por 3 sets a 0 com direito a "pneu", parciais de 6/3, 6/0 e 6/3, e de quebra chegou à marca histórica de 200 triunfos em competições de Grand Slam.

São 14 títulos nesse tipo de torneio para Nadal, sendo incríveis nove em Roland Garros, marca que o torna o maior vencedor do Grand Slam francês em todos os tempos. Em busca do seu décimo título, o espanhol vem tendo facilidade até o momento, depois de também passear na estreia ao derrotar o australiano Sam Groth.

Nesta quinta, no entanto, Nadal teve um início surpreendente diante de Bagnis. O número 99 do mundo aproveitou a desatenção inicial do adversário para conseguir uma quebra logo de cara. Depois, confirmou o serviço e chegou a ficar perto de uma nova quebra no terceiro game, mas o espanhol acordou, e a partir daí, foi um passeio.

Nadal confirmou o saque no terceiro game, devolveu a quebra no quarto e conseguiu mais uma no sexto, para virar e fechar o primeiro set. No segundo, o espanhol mostrou toda sua superioridade, confirmou três break points e disparou um "pneu".

Nadal seguiu em estado de graça para a terceira parcial e buscou uma quebra logo de início, seguida de outra no quinto game. Bagnis ainda deu um último suspiro ao devolver uma delas no oitavo game, mas só atrasou em um game seu fim, já que o espanhol confirmou outro break point na sequência e fechou a partida.

O resultado levou Nadal à terceira rodada e agora ele espera para conhecer seu próximo adversário. O número 5 do ranking terá pela frente o vencedor do duelo do francês Nicolas Mahut, número 44 do ranking, com o espanhol Marcel Granollers, 56.º do mundo.

OUTROS RESULTADOS

Outro cabeça de chave que venceu nesta quinta-feira foi o checo Tomas Berdych. Sétimo favorito da competição, ele teve um pouco mais de dificuldade, mas passou pelo tunisiano Malek Jaziri por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6, 6/2 e 6/4.

Berdych cometeu 28 erros não forçados ao longo do confronto, mas confirmou cinco dos 15 break points a seu favor para vencer. Na terceira rodada, ele vai encarar o uruguaio Pablo Cuevas, que eliminou nesta quinta-feira o francês Quentin Halys por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 6/3 e 7/6 (8/6).

Ainda nesta quinta-feira, o austríaco Dominic Thiem, 13.º cabeça de chave, passou em três sets pelo espanhol Guillermo Garcia-López: 7/5, 6/4 e 7/6 (7/3). Assim como o letão Ernests Gulbis, que fez 3 sets a 0 no português João Sousa, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/3.