Nadal arrasa Bautista Agut e vai às quartas em Roland Garros

Rafael Nadal fez mais uma vítima em Roland Garros neste domingo. Desta vez o tenista espanhol arrasou o compatriota Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, em 1h50min de confronto válido pelas oitavas de final. O dono de nove títulos no Grand Slam francês chegou a sua 76ª vitória no saibro de Paris, onde foi derrubado apenas duas vezes.

Em busca do décimo troféu, Nadal se tornou o primeiro a garantir vaga nas quartas de final. Seu próximo adversário será o vencedor do confronto entre o espanhol Pablo Carreño Busta e o canadense Milos Raonic, algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva, na segunda rodada. Raonic e Carreño Busta se enfrentam ainda neste domingo.

Para vencer mais uma em Paris, Nadal manteve a mesma receita das partidas anteriores, com seguidas bolas vencedoras do fundo de quadra (foram 31 em todo o jogo, contra 12 do adversário), maior agressividade e domínio quase absoluto do confronto. O máximo que Bautista Agut pôde fazer neste domingo foi faturar apenas uma quebra de saque. Nadal obteve sete, em 18 break points cedidos pelo compatriota.

Nadal celebrou seu aniversário de 31 anos no sábado. Mas, um dia depois da comemoração, não demonstrou qualquer cansaço no quadra Suzanne Lenglen. Diante de forte sol, após a chuva que atrapalhou a programação do dia anterior, o grande favorito ao título sacramentou mais um triunfo sem perder sets na competição.

Ao contrário de Nadal, o japonês Kei Nishikori avança em Paris aos trancos e barrancos. Neste domingo, ele finalizou o jogo contra o sul-coreano Chung Hyeon que teve início no sábado. E precisou de cinco sets para buscar sua terceira vitória em Roland Garros. O oitavo cabeça de chave fechou a partida com parciais de 7/5, 6/4, 6/7 (4/7), 0/6 e 6/4.

Depois de levar até um "pneu" neste domingo, Nishikori terá pela frente nas oitavas de final o espanhol Fernando Verdasco, que segue surpreendendo em Paris. Após eliminar o jovem alemão Alexander Zverev, campeão de Roma, na estreia, Verdasco despachou o uruguaio Pablo Cuevas na terceira rodada.

MURRAY E WAWRINKA CONHECEM RIVAIS

Sem entrarem em quadra neste domingo, o escocês Andy Murray e o suíço Stan Wawrinka conheceram seus adversários nas oitavas de final. Murray, atual líder do ranking, vai encarar o jovem russo Karen Khachanov, que surpreendeu ao eliminar o norte-americano John Isner por 7/6 (7/1), 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/3). Khachanov completou 21 anos no fim do mês passado.

Wawrinka, campeã em Paris em 2015, vai enfrentar Gael Monfils. O francês fez um duelo totalmente local contra Richard Gasquet neste domingo, em continuação de jogo iniciado no sábado, e acabou avançando em razão do abandono do rival. Monfils vencia o jogo por 7/6 (7/5), 5/7 e 4/3 quando Gasquet desistiu do duelo por conta de dores musculares na coxa.