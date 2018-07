Nadal arrasa croata na estreia em Montreal e fica mais perto do número 1

O espanhol Rafael Nadal estreou com uma vitória arrasadora no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesta quarta-feira. Ele precisou de apenas 1h12min para superar o croata Borna Coric pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, assegurando vaga nas oitavas de final.

O triunfo deixou o espanhol mais perto do retorno à liderança do ranking. Agora ele só precisa de mais duas vitórias para assegurar a volta ao topo, o que não acontece desde junho de 2014. Nadal ocupa a sétima colocação na lista dos jogadores que mais tempo permaneceram como número 1, com 141 semanas.

Atual número dois do mundo, ele tem que chegar às semifinais do torneio canadense para desbancar o escocês Andy Murray. O britânico assumiu a liderança em novembro e vai perdê-la nas duas próximas semanas por se ausentar dos torneios após Wimbledon. Nesta quarta, ele confirmou a saída ao anunciar que ficará de fora do Masters de Cincinnati, na próxima semana.

Assim, é certo sua queda do topo no ranking que será atualizado no dia 21 deste mês. A perda da liderança poderá ser antecipada já na próxima segunda se Nadal avançar até a semifinal. Se não o fizer, ganhará a concorrência do suíço Roger Federer nesta disputa pelo topo.

Em seu primeiro jogo na quadra dura, após a campanha irregular em Wimbledon, Nadal não deu chances ao rival. Venceu o set inicial sem sequer ter o saque ameaçado e só precisou salvar um break point no segundo set. E faturou quatro quebras de saque, duas em cada parcial. No total, Nadal fechou o jogo com 20 bolas vencedoras, contra 7 do croata.

Com o resultado, o espanhol empatou o confronto direto com Coric. Curiosamente, o croata liderava o retrospecto, com duas vitórias e uma derrota. Agora ambos somam duas vitórias. Nas oitavas, Nadal vai ter pela frente o jovem Denis Shapovalov, uma das promessas do circuito.

O tenista da casa, que entrou na chave por convite, surpreendeu o experiente argentino Juan Martín del Potro nesta quarta, pelo placar de 6/3 e 7/6 (7/4). Na estreia, o canadense eliminara, de virada, o brasileiro Rogério Dutra Silva.

Também estreando com uma vitória arrasadora nesta quarta, Roger Federer conheceu nesta noite seu próximo adversário. Será o veterano David Ferrer, que despachou o norte-americano Jack Sock por 7/6 (9/7), 3/6 e 6/1.

Em outro bom confronto desta quarta, o alemão Alexander Zverev venceu uma batalha de gerações contra o francês Richard Gasquet, que perdeu match points. O quarto cabeça de chave levou a melhor pelo placar de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/3). Nas oitavas, o jovem alemão vai enfrentar o australiano Nick Kyrgios, que despachou o italiano Paolo Lorenzi por 6/2 e 6/3.

Já o japonês Kei Nishikori, quinto cabeça de chave, levou uma dura virada do francês Gael Monfils. Ele fechou o jogo por 6/7 (4/7), 7/5 e 7/6 (8/6). Seu próximo adversário será o espanhol Roberto Bautista Agut, que eliminou o norte-americano Ryan Harrison por 7/5 e 6/2.

Ainda nesta quarta, o sul-africano Kevin Anderson derrotou o espanhol Pablo Carreño Busta, enquanto o búlgaro Grigor Dimitrov bateu o alemão Mischa Zverev por 6/3, 3/6 e 6/3.