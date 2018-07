Nadal arrasa holandês na estreia em Montecarlo

De volta ao piso de saibro onde se consagrou como tenista, o espanhol Rafael Nadal não teve nenhuma dificuldade para avançar, nesta quarta-feira, às oitavas de final do Masters 1.000 de Montecarlo. Cabeça de chave número 2 da competição, ele arrasou o holandês Thiemo de Bakker por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em sua estreia.

Com o resultado, conquistado após apenas 59 minutos de jogo, Nadal iniciou com tranquilidade a busca pelo hexacampeonato do torneio. Agora, por uma vaga nas quartas de final, o jogador número 3 do ranking mundial terá pela frente o vencedor do confronto entre o alemão Michael Berrer e o argentino Juan Monaco, que também será encerrado nesta quarta-feira.

Atrapalhado por lesões que minaram o seu desempenho nos últimos torneios, Nadal tentará encerrar um jejum de títulos, em Montecarlo, que dura desde maio do ano passado, quando ele foi campeão do Masters de Roma.

Na partida desta quarta-feira, Nadal foi absoluto diante de Bakker, atual 77.º do ranking mundial, que só conseguiu dar algum trabalho ao espanhol no quarto game do segundo set, quando chegou a ter quatro chances de quebrar o saque do adversário. Porém, ele não conseguiu ter sucesso e se tornou presa fácil para o tenista de Mallorca neste que foi o primeiro confronto entre os dois jogadores.