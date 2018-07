Nadal arrasa Monfils e vai à semifinal em Barcelona

Com mais essa tranquila vitória, Nadal vai mostrando que deve dominar novamente a temporada europeia em quadras de saibro - é piso favorito, apesar de brilhar nas outras superfícies. No último domingo, ele já foi campeão do Masters 1000 de Montecarlo. E agora caminha para conquistar o seu sexto título no Torneio de Barcelona.

Número 1 do mundo, Nadal espera agora a definição de seu adversário nas semifinais, que será conhecido ainda nesta sexta-feira. Ele sairá do jogo entre o espanhol Feliciano Lopez e o croata Ivan Dodig. A Espanha, inclusive, pode ter os quatro semifinalistas do torneio, pois tem representantes nos outros dois confrontos das quartas de final: Jurgen Melzer (AUT) x David Ferrer (ESP) e Nicolas Almagro (ESP) x Juan Carlos Ferrero (ESP).