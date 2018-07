Nadal arrasa norte-americano em 54 minutos na estreia em Xangai

Rafael Nadal não teve qualquer dificuldade para confirmar favoritismo em sua estreia no Masters 1000 de Xangai, nesta quarta-feira, ao arrasar o norte-americano Jared Donaldson por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 54 minutos.

Líder do ranking mundial, o tenista espanhol abriu campanha direto na segunda rodada do importante torneio chinês realizado em quadras duras e assim assegurou classificação às oitavas de final. O seu próximo adversário será o italiano Fabio Fognini, que na última terça eliminou o francês Lucas Pouille, 15º cabeça de chave, também com um triunfo em sets diretos.

Neste que foi o seu primeiro confronto diante de Donaldson, hoje o 56º colocado da ATP, Nadal exibiu superioridade desde o início e confirmou todos os seus saques sem ter o serviço ameaçado por nenhuma vez. Para completar, converteu quatro de 11 break points cedidos pelo adversário para liquidar rapidamente o duelo.

Para se ter ideia do domínio que impôs principalmente enquanto sacava, Nadal ganhou 85% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e ainda venceu 100% dos pontos que travou quando precisou utilizar o segundo.

Assim, avançou de forma tranquila para reencontrar Fognini, atual 28º tenista do ranking mundial, que foi derrotado em nove dos 12 confrontos que travou com o espanhol até hoje, sendo os dois últimos neste ano, nos Masters 1000 de Miami, em quadra dura, e de Madri, no saibro. O italiano, porém, é considerado um rival perigoso e já surpreendeu o espanhol por duas vezes no saibro, no Rio Open e Torneio de Barcelona de 2015, ano em que também levou a melhor sobre o rival no US Open.

OUTROS JOGOS - Em outra partida realizada nesta quarta-feira em Xangai, o alemão Alexander Zverev, terceiro cabeça de chave e atual quarto colocado da ATP, teve ainda menos trabalho do que Nadal para avançar. Ele contou com a desistência do britânico Aljaz Bedene, por lesão, quando vencia o primeiro set por 4/0.

Desta forma, Zverev também se garantiu nas oitavas de final e terá como próximo rival o argentino Juan Martín del Potro, que na última terça-feira assegurou lugar na mesma fase, ao bater o russo Andrey Rublev com parciais de 6/3 e 6/4.

O búlgaro Grigor Dimitrov, por sua vez, confirmou a condição de sexto cabeça de chave para ir às oitavas de final. Porém, sofreu muito para derrotar o norte-americano Ryan Harrison por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/3 e 7/6 (8/6). O seu próximo rival será outro tenista dos EUA: Sam Querrey, décimo pré-classificado, que nesta quarta superou o compatriota Frances Tiafoe por 6/3 e 7/6 (9/7).

Já o belga David Goffin não conseguiu justificar o status de oitavo cabeça de chave em sua estreia ao cair diante de Gilles Simon por 2 sets a 0, com 7/6 (7/4) e 6/3. O triunfo garantiu um duelo 100% francês nas oitavas de final, pois o próximo rival de Simon será Richard Gasquet, que avançou na última terça-feira.