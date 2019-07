Nadal arrasa português, supera Borg e avança às quartas em Wimbledon

Rafael Nadal fez sua melhor exibição nesta edição de Wimbledon nesta segunda-feira. O tenista espanhol arrasou o português João Sousa pelo placar de 3 sets a 0, com triplo 6/2, em apenas 1h45min, em Londres. O triunfo garantiu o vice-líder do ranking nas quartas de final. Seu próxima rival vai sair do duelo norte-americano entre Sam Querrey e Tennys Sandgren.

LEIA TAMBÉM > Barty cai nas oitavas em Wimbledon e pode perder liderança do ranking

Além da vaga nas quartas, Nadal superou uma marca do sueco Bjorn Borg. O pentacampeão de Wimbledon somou 51 vitórias na grama londrina em nove participações. O espanhol chegou ao seu 52º triunfo no Grand Slam britânico em sua 14ª presença na tradicional competição. Ele soma dois troféus em Londres.

Para alcançar as quartas de final pela sétima vez em Wimbledon, Nadal mostrou seu melhor tênis em quadra. Esbanjando consistência no fundo de quadra e na rede, o espanhol também foi eficiente no saque. Ele acertou 86% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e não teve o fundamento ameaçado em nenhum momento da partida.

Ao mesmo tempo, obteve seis quebras sobre o rival, duas em cada set. Ele brilhou também ao registrar 30 bolas vencedoras, quase o dobro das 16 registradas pelo português, que fazia história em quadra ao obter a melhor campanha de um tenista do seu país em um Grand Slam. Por fim, o espanhol falhou muito pouco: apenas 10 erros não forçados, diante de 15 do adversário.

Sabendo tirar vantagem da lentidão da Quadra Central, algo já criticado por Roger Federer nesta edição, Nadal jogou quase como se estivesse no saibro. E controlou o jogo do início ao fim, registrando grandes jogadas diante do português, que protagonizou momentos de irritação diante do poderio do rival.

Se confirmar a vitória sobre um dos americanos nas quartas, Nadal poderá cruzar com Federer na semifinal. Para tanto, o suíço precisa ao menos vencer seu jogo desta segunda, contra o italiano Matteo Berrettini - o japonês Kei Nishikori é um possível rival nas quartas de final.

FEMININO

Ainda no início desta "Manic Monday", como é chamada esta segunda-feira por contar com todos os jogos das oitavas de final de simples (masculino e feminino), a norte-americana Serena Williams também atropelou em quadra, ao superar a espanhola Carla Suárez Navarro por duplo 6/2, em apenas 1h04min.

Em busca do seu oitavo título em Londres, a atual número 10 do mundo vai enfrentar nas quartas de final a compatriota Alison Riske, responsável por eliminar mais cedo a australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do mundo. Riske ocupa a 55ª colocação do ranking.

Também pelas oitavas de final, a checa Barbora Strycova derrotou a belga Elise Mertens, 21ª cabeça de chave, por 4/6, 7/5 e 6/2. Sua próxima adversária vai sair do confronto entre a checa Petra Kvitova, dona de dois títulos em Wimbledon, e a local Johanna Konta.