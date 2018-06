Nadal atropela bósnio em estreia no Masters de Roma; Djokovic também vence

Depois de ter a sua incrível invencibilidade de 21 jogos em piso de saibro quebrada pelo austríaco Dominic Thiem na semana passada, Rafael Nadal abriu a sua campanha no Masters 1000 de Roma atropelando o bósnio Damir Dzumhur por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 60 minutos, nesta quarta-feira.

A derrota para Thiem nas quartas de final do Masters de 1000 de Madri custou ao espanhol a perda da liderança do ranking mundial, que voltou a ser ocupada pelo suíço Roger Federer, mas ele voltou a exibir com autoridade o seu favoritismo neste tipo de superfície ao avançar facilmente às oitavas de final da competição italiana.

Principal cabeça de chave em Roma, pois Federer optou por ficar fora de toda a temporada de saibro antes de voltar ao circuito profissional nas competições em quadra de grama, o atual número 2 da ATP estreou direto na segunda rodada e assim avançou para enfrentar na próxima fase o ganhador da partida entre o canadense Denis Shapovalov e o holandês Robin Haase, também prevista para ocorrer nesta quarta.

No duelo contra Dzumhur, hoje 31º colocado do ranking mundial, o espanhol confirmou todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra ao bósnio e ainda converteu cinco de oito break points para ceder apenas um game ao rival, liquidado com um "pneu" (6/0) no segundo set.

Essa foi a segunda vitória de Nadal e três jogos contra o tenista nascido em Sarajevo, que surpreendeu no primeiro encontro entre os dois, em 2016, quando o espanhol precisou abandonar no terceiro set de um jogo válido pelo Masters 1000 de Miami, por motivo de lesão. Depois disso, porém, o favorito arrasou o bósnio em sets diretos no Aberto da Austrália deste ano.

DJOKOVIC AVANÇA

Na luta para recuperar o seu melhor tênis após seguidas lesões em meio a uma temporada cheia de decepções e nenhum título conquistado, o sérvio Novak Djokovic também se garantiu nas oitavas de final do Masters de Roma ao superar o georgiano Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h17min.

Com o triunfo, o ex-número 1 do mundo e atual 18º colocado da ATP avançou para enfrentar na próxima fase o espanhol Albert Ramos-Viñolas, 41º tenista do ranking, que em outro duelo do dia foi responsável pela eliminação do norte-americano John Isner, oitavo cabeça de chave, batido por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (5/7), 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5).

ALGOZ DE NADAL CAI

Responsável pela queda do Nadal em Madri, onde foi vice-campeão no último domingo, Dominic Thiem acabou sendo eliminado pelo italiano Fabio Fognini em sua estreia no Masters de Roma. O oitavo tenista do mundo foi derrotado pela estrela da casa e 21º colocado da ATP por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3, em 2h04min de duelo.

Irritado, o austríaco chegou a jogar a sua raquete no chão quando seu adversário conseguiu chegar ao match point no terceiro set. Assim, o italiano foi às oitavas de final e terá como próximo rival o alemão Peter Gojowczyk, 53º do ranking. Fognini, por sinal, poderá travar um provável confronto com Nadal nas quartas de final em Roma.