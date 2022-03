Nadal avança às oitavas em Indian Wells e soma 400 vitórias em Masters 1000

Rafael Nadal se tornou o primeiro tenista a somar 400 vitórias em torneio de Masters 1000, nesta segunda-feira, ao vencer o britânico Daniel Evans por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 e 6/3. Com isso, o espanhol conquistou sua 17ª vitória em 2022 e uma vaga nas oitavas de final em Indian Wells.

Caso chegue à final do Indian Wells, Rafael Nadal poderá voltar a figurar no top-3 do ranking do tênis mundial. Isso porque Zverev foi eliminado do Marters 100 por Tommy Paul na madrugada desta segunda-feira. Vale lembrar que Nadal se tornou recordista isolado de Grand Slams no começo do ano ao vencer o Aberto da Austrália, seu 21º título de majors na história.

O primeiro sete teve muitos erros de ambos os tenistas. Nadal começou mal, mas contou com dupla falta de Evans para sair na frente com parcial de 7 a 5. O tenista britânico chegou a ter uma parcial de 4/2 a seu favor, mas sofreu a virada do espanhol após 57 minutos do set inicial.

Com a confiança em alta, Nadal caminhou a passos largos para a vitória no segundo set. O espanhol se aproveitou de um erro de Evans para vencer o primeiro game e abriu 3/0 nos próximos games do segundo set. Evans tentou ser mais agressivo para buscar o resultado, mas Nadal usou toda sua experiência para confirmar a vitória por 6/3 ao fim do segundo set.

Gael Monfils e Carlo Alcaraz já haviam confirmado vaga nas oitavas de final na tarde desta segunda-feira. O francês eliminou o número 1 do mundo Daniil Medvedev, enquanto o jovem espanhol passou por seu compatriota Roberto Bautista-Agut. Monfils e Alcaraz se enfrentarão na próxima fase.