Nadal avança às oitavas em Wimbledon e garante permanência na ponta do ranking

Campeão de Wimbledon em 2008 e 2010, Rafael Nadal não teve maiores dificuldades para confirmar o seu favoritismo neste sábado e se classificar para as oitavas de final do Grand Slam realizado em Londres. O espanhol venceu o australiano Alex De Minaur por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4, e o triunfo também garantiu a sua permanência na liderança do ranking mundial.

Com o avanço às oitavas, Nadal já repetiu a campanha do ano passado na tradicional competição disputada em quadras de grama e assim somou os mesmos 180 pontos que defendia pelo desempenho que teve no torneio em 2017. Ele corria o risco de perder o topo para o suíço Roger Federer, vice-líder da ATP e atual campeão de Wimbledon.

Atuando diante do 80º colocado do ranking mundial, de apenas 19 anos, Nadal confirmou todos os seus saques e aproveitou cinco de 12 chances de quebrar o serviço do australiano para encaminhar a sua vitória em 2h02min de confronto.

O próximo adversário do número 1 do mundo em Wimbledon será o checo Jiri Vesely, que em outro duelo deste sábado desbancou o favoritismo do italiano Fabio Fognini, 19º cabeça de chave, com uma vitória por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/4), 3/6, 6/3 e 6/2.

DEL POTRO TAMBÉM AVANÇA

Em outro duelo realizado neste sábado, o argentino Juan Martín del Potro também assegurou vaga nas oitavas de final ao bater o francês Benoit Paire por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7/4) e 6/3.

Quinto cabeça de chave em Londres e atual quarto colocado da ATP, o tenista sul-americano assim avançou para encarar na próxima fase mais um francês. Trata-se de Gilles Simon, que neste sábado eliminou o australiano Matthew Ebden por 3 sets a 1, com 6/1, 6/7 (3/7), 6/3 e 7/6 (7/2).

Outro favorito que foi às oitavas de final em outra partida já encerrada neste sábado foi o canadense Milos Raonic, 13º pré-classificado, que passou pelo austríaco Alex De Minaur com facilidade ao aplicar parciais de 6/1, 6/2 e 6/4.