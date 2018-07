Nadal avança às quartas com dificuldades e pega Cuevas em Hamburgo O espanhol Rafael Nadal voltou a oscilar em uma partida no Torneio de Hamburgo, mas também conquistou mais uma vitória. Nesta quinta-feira, o número 10 do mundo derrotou o checo Jiri Vesely, 45º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em 2 horas e 11 minutos.