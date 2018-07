Nadal avança e vai enfrentar Djokovic na semifinal

MONTREAL - O Masters 1000 de Montreal terá uma final antecipada neste sábado, quando acontecem as semifinais da disputa no Canadá. Será entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal, os dois principais favoritos ao título que ainda seguem vivos no torneio. O outro finalista sairá do confronto canadense entre os tenistas Milos Raonic e Vasek Pospisil.

Nadal foi o último a conseguir sua vaga nas semifinais de Montreal, ao ganhar já na noite desta sexta-feira do australiano Marinko Matosevic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Diante do número 74 do mundo, contra quem já tinha uma vitória no único confronto entre eles na carreira, o espanhol precisou de 1 hora e 18 minutos para vencer.

Número 4 do mundo, Nadal terá agora o desafio de enfrentar Djokovic, o líder do ranking, contra quem tem 20 vitórias em 35 jogos já disputados. Pelas quartas de final do torneio, o sérvio ganhou nesta sexta-feira do francês Richard Gasquet também por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, credenciando-se para a semifinal deste sábado diante do espanhol.