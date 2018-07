Nadal bate Anderson e duela com Berdych nas quartas na Austrália

O espanhol Rafael Nadal está classificado para as quartas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras rápidas, em Melbourne. Neste domingo, 25, o número 2 do mundo avançou ao superar o sul-africano Kevin Anderson, 15º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/1 e 6/4, em 2 horas e 5 minutos.

Diante do gigante de 2,03 metros, Nadal esteve sob risco de ser batido no primeiro set, pois precisou salvar cinco break points no 11º game. O espanhol, porém, se safou e quebrou o saque de Anderson em seguida para vencer a parcial por 7/5.

Já o segundo set foi bem mais fácil. Nadal abriu 5/0 com duas quebras de saque e ganhou por 6/1. Depois, no terceiro set, o espanhol conseguiu uma quebra de saque decisiva no terceiro game e seguiu tranquilo para triunfar por 6/4, fechando o jogo em 3 sets a 0.

Assim, Nadal se classificou pela oitava vez consecutiva para as quartas de final do Aberto da Austrália, levando em consideração que ele não atuou em Melbourne em 2013. Agora, o espanhol terá pela frente o checo Tomas Berdych. Neste domingo, o número 7 do mundo derrotou o australiano Bernard Tomic, 66º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/3) e 6/2.

Nadal tem ampla vantagem no confronto direto com Berdych, com 18 vitórias e três derrotas, além de ter triunfado nos últimos 17 confrontos, tendo perdido pela última vez em 2006. No ano passado, o espanhol foi vice-campeão do Aberto da Austrália e o checo caiu nas semifinais - ambos foram derrotados pelo suíço Stan Wawrinka.