Nadal bate Berdych e pegará Isner na final em Cincinnati

CINCINNATI - O espanhol Rafael Nadal chegou em mais uma decisão nesta temporada. Ele teve bastante dificuldade, mas derrotou o checo Tomas Berdych neste sábado por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/4), e avançou à final do Masters 1.000 de Cincinnati, na qual terá pela frente a surpresa John Isner, em jogo que acontecerá no domingo.

A vitória confirma o ótimo momento vivido por Nadal nesta temporada, após a lesão que o afastou por boa parte do ano passado. O número 3 do mundo chega à quinta decisão em seis Masters 1.000 que aconteceram em 2013. O único que não teve o espanhol na final foi o de Miami, em março, do qual ele não participou.

A competição em Cincinnati é a 12.ª disputada por Nadal em 2013 e o espanhol chega à 11.ª final. O único torneio em que não foi à decisão foi Wimbledon, no qual foi surpreendido logo na estreia e caiu diante do belga Steve Darcis. Já são oito títulos para ele só em 2013.

Neste sábado, Nadal precisou jogar seu melhor tênis para passar por Berdych, que impôs muita dificuldade. Tanto no primeiro quanto no segundo set, o confronto foi bastante equilibrado, mas o espanhol conseguiu se sobressair nos momentos decisivos para ficar com a vitória.

O duelo deste domingo será o quarto entre Nadal e Isner no circuito profissional, sendo que o espanhol venceu os três primeiros. Desta vez no entanto, ele terá pela frente um adversário embalado, já que o norte-americano eliminou quatro cabeças de chave seguidos: o francês Richard Gasquet, o canadense Milos Raonic, o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, e o argentino Juan Martin Del Potro.