Nadal bate Berdych e vai à primeira final no saibro europeu

Sempre soberano nas etapas do Circuito Mundial realizadas em piso de saibro na Europa, Rafael Nadal desta vez precisou de três semanas para chegar à sua primeira final. Neste sábado, o espanhol, atual número 4 do ranking, vingou-se do checo Tomas Berdych com vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/1, e avançou à decisão do Masters 1000 de Madri, na Espanha.

Semifinalista no Rio e campeão em Buenos Aires, Nadal ainda não havia decolado na Europa este ano. Perdeu na semifinal do Masters de Montecarlo (Mônaco) e caiu na terceira rodada do Torneio de Barcelona, na semana passada.

Em Madri, deu o troco em Berdych, sexto do ranking mundial, e responsável pela eliminação do espanhol no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. Na final, Nadal enfrenta o vencedor de Andy Murray x Kei Nishikori. Contra os dois, tem histórico positivo. Soma 15 vitórias e cinco derrotas diante do britânico e invencibilidade em sete jogos contra o japonês.

Berdych também é freguês de Nadal. Até a vitória do checo na Austrália, haviam sido 17 triunfos seguidos do espanhol. Neste sábado, não foi diferente. O ex-número 1 do ranking teve dois break points durante o primeiro set, não aproveitados. No tie break, pontuou logo no primeiro serviço do rival e venceu por 7/3.

No segundo set, o checo não conseguiu manter o mesmo ritmo e logo teve o saque quebrado, com Nadal abrindo 3 a 1. O espanhol confirmou o serviço, voltou a quebrar Berdych e fechou o jogo sacando, para 6/1.