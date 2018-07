Nadal bate Berloq de virada e vai à semifinal do Aberto do Brasil

O ex-número um do mundo, que está voltando de um período inativo por contusão, admitiu que atualmente não é um jogador "tão bom" quanto antes.

"Agora é o momento de ter a humildade necessária para lutar e vencer as partidas", disse ele em entrevista coletiva.

"Todas as vitórias são importantes para mim hoje. É a primeira partida que ganho em três sets (desde o retorno), e isso ajuda a ter um pouco mais de confiança em mim", completou.

O espanhol, atual número 5 do mundo, perdeu o set inicial após ter seu serviço quebrado por duas vezes, mas teve forças para reagir ao quebrar o saque do argentino quando ele sacava em 4-5 no segundo e terceiro sets.

Nadal, que ficou sete meses sem jogar por causa de problemas no joelho e voltou às quadras na semana passada, ficando com o vice-campeonato no Chile, chegou a ter uma pequena entorse no tornozelo no começo do jogo ao fincar o pé no saibro, mas seguiu na partida.

"Todas as quadras que são feitas de última hora são um pouco mais perigosas quando se chega com muita força. Foi um pequeno golpe no tornozelo", explicou Nadal.

Berloq, número 78 do mundo, teve boa atuação e conseguiu alguns golpes vencedores, mas o espanhol foi melhor nas bolas decisivas para chegar à semifinal.

No sábado, Nadal enfrentará a surpresa Martin Alund, da Argentina, que venceu o italiano Filippo Volandri. "Ele está num momento importante da sua carreira e estará com confiança. Será uma partida difícil", afirmou o espanhol.

(Por Tatiana Ramil)