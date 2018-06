Nadal bate Djokovic sem sustos e vai à decisão do Masters 1000 de Roma

O espanhol Rafael Nadal mostrou mais uma vez por que é o grande tenista da história no saibro e garantiu vaga na decisão do Masters 1000 de Roma. Neste sábado, o número 2 do mundo levou a melhor na mais nova página de sua rivalidade com o sérvio Novak Djokovic, ao vencer por 2 sets a 0 pelas semifinais, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Apesar do longo histórico de confrontos, os tenistas não se enfrentavam desde o Masters de Madri de 2017, disputado há um ano. A partida deste sábado marcou o 51.º duelo entre eles no circuito, sendo que Nadal diminuiu a vantagem de Djokovic, que venceu 26 destas partidas.

Se o jogo colocou frente a frente dois dos grandes tenistas da história, Nadal entrou em quadra com todo o favoritismo. Não só por sua maestria no saibro, mas também por viver momento bem superior ao de seu adversário. Após diversas lesões, o espanhol reencontrou o melhor tênis, enquanto neste momento é Djokovic que luta contra os problemas físicos e aparece apenas na 18.ª colocação no ranking.

Cabeça de chave número 1 em Roma e atual vice-líder do ranking mundial, Nadal segue na briga por seu oitavo título na capital italiana, onde não vence desde 2013. Trata-se também de um teste importante para o grande objetivo do espanhol, o torneio de Roland Garros, a partir de 27 de maio, onde tentará levantar o troféu pela 11.ª vez.

Apesar da superioridade de Nadal, o início do confronto foi bastante equilibrado. O espanhol conseguiu a quebra no sexto game, mas quando sacava para fechar, viu Djokovic igualar o placar no nono. No tie-break, o sérvio ainda largou em vantagem, mas o número 2 do mundo se recuperou para virar e sair na frente.

A derrota parcial abalou Djokovic, que voltou mais devagar e permitiu uma nova quebra de Nadal logo no terceiro game do segundo set. Desta vez, porém, o espanhol não bobearia. Ele até cedeu oportunidades ao sérvio no oitavo game, mas impediu a quebra e, logo depois, aproveitou um break point para garantir o triunfo.

Agora, Nadal aguarda para conhecer seu adversário na decisão em Roma, que será disputada neste domingo. O espanhol vai encarar o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, e o croata Marin Cilic, quinto colocado no ranking, que se enfrentam ainda neste sábado.